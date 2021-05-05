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إمام الحرم المكي و"وقفة مع آية" يوميًا على قناة اقرأ

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تواصل قناة اقرأ يوميا الساعة ٦:١٠ مساء، عرض حلقة جديدة من برنامج "وقفة مع آية" في جزئه الخامس، تقديم إمام الحرم المكي، وأستاذ القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز، فضيلة الشيخ الدكتور صلاح باعثمان.

البرنامج يستعرض يوميا آية من آيات القرآن الكريم، يقدمها فضيلة الشيخ "باعثمان" بصوته الشجي، ثم يقوم بتفسيرها وتحليلها، شارحا بها المعاني العظيمة في كتاب الله.

البرنامج يستمر عرضه يوميا حتى نهاية شهر رمضان، ويعاد الساعة ٣:١٥ فجرا.

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