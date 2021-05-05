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كشف ملابسات إشتعال سيارة  بالجيزة تستخدم كمقهى متنقل وضبط القائم على إدارتها

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الامنية،  ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله إشتعال إحدى السيارات "فان" تستخدم كمقهى ثابت على جانب الطريق بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

بالإنتقال والفحص تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالى بدون مصابين، وأنه نشب بسبب ماس كهربائى بالسيارة المشار إليها، وتبين سلامة تراخيص السيارة، وتم ضبط مستأجر السيارة بغرض إستخدامها كمقهى متنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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