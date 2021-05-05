ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالترويج لأخبار كاذبة عبر "فيس بوك"

كشفت الاجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن صورة لأحد الأشخاص مصحوبة بتعليق يتضمن قيام الشخص المشار إليه بإستدراج سائقى تاكسى المنصورة وقيامه وآخرين بسرقة التاكسى والتعدى على السائق وأنه دائم التردد على منطقة "عزبة الصفيح" بمدينة المنصورة وحمله لكارنيه ضابط وسلاح نارى.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأن ما تم نشره غير صحيح، وقصد منه الحصول على عدد كبير من المشاهدين والمتابعين، وأنه تحصل على الصورة من أحد المواقع.



يشار إلى أن المذكور تم ضبطه سابقًا لإرتكابه واقعة مشابهه.



وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



