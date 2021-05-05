حقيقةً إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات أو إلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.



وشددت الوزارة على انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بكافة الجامعات مع تطبيق نظام التعليم الهجين والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة طبقًا للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.



وفي سياق متصل، تلتزم كافة المعاهد والجامعات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال العمل على تقليل أعداد الطلاب في المدرجات وقاعات التدريس والمعامل، فضلًا عن الحرص على تقليل الزمن المخصص لجميع المحاضرات والدروس العلمية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي تلك الإجراءات.



ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).





أوضح المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقةً المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث.