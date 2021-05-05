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برلماني يشيد برفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 3000 ميجاوات ليصل العراق

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أشاد النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، بالاتفاق الموقع بين مصر والأردن لرفع قدرات الربط الكهربائي بين البلدين إلى 3000 ميجاوات والذي وقعه من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة وزارتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية لدراسة رفع سعة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن ليصل مستقبلًا إلى العراق.

وقال "السويدي"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية بصفة عامة ومع الأردن والعراق والسودان والسعودية بصفة خاصة سيكون له أثاره الإيجابية والكبيرة في توفير واستغلال الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مختلف مجالات التنمية، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء المصري حقق نجاحات كبيرة بعد الدعم والمساندة الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع المهم.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولجميع القيادات ورؤساء الشركات والقطاعات والهيئات والمهندسين والفنيين والعاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم، مُعربًا عن ثقته التامة في أن قطاع الكهرباء سيكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدًا من أهم القطاعات الناجحة داخل مصر والقادرة على تصدير الكهرباء والربط الكهربائي مع الدول العربية والأفريقية.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد في تصريحات سابقة أن هناك فوائد عديدة لمشروعات الربط الكهربائي، وتعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، موضحًا أن مصر ترتبط كهربائيا مع دول الجوار شرقًا مع الأردن وغربا مع ليبيا، وجنوبا مع السودان، ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي بين هذه الدول وكذلك بدء انشاء خط الربط الكهربائي مع السعودية، ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا أيضا.

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