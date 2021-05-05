برلماني يشيد برفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 3000 ميجاوات ليصل العراق

أشاد النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، بالاتفاق الموقع بين مصر والأردن لرفع قدرات الربط الكهربائي بين البلدين إلى 3000 ميجاوات والذي وقعه من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة وزارتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية لدراسة رفع سعة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن ليصل مستقبلًا إلى العراق.





وقال "السويدي"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية بصفة عامة ومع الأردن والعراق والسودان والسعودية بصفة خاصة سيكون له أثاره الإيجابية والكبيرة في توفير واستغلال الطاقة الكهربائية بين الدول العربية في مختلف مجالات التنمية، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء المصري حقق نجاحات كبيرة بعد الدعم والمساندة الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع المهم.





ووجه عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولجميع القيادات ورؤساء الشركات والقطاعات والهيئات والمهندسين والفنيين والعاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم، مُعربًا عن ثقته التامة في أن قطاع الكهرباء سيكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدًا من أهم القطاعات الناجحة داخل مصر والقادرة على تصدير الكهرباء والربط الكهربائي مع الدول العربية والأفريقية.



