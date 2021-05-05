إيطاليا: توزيع 21.4 مليون جرعة من اللقاح صد كورونا

قالت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إنه تم إعطاء 21.4 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا في البلاد، حتى الآن.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 443470جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

ولفتت السلطات الصحية الإيطالية، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 4.06 ملايين، والوفيات 121738.