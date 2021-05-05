Advertisements

إيطاليا: توزيع 21.4 مليون جرعة من اللقاح صد كورونا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:04 م
إيطاليا
إيطاليا
وكالات
Advertisements

قالت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إنه تم إعطاء 21.4 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا في البلاد، حتى الآن.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 443470جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

 

ولفتت السلطات الصحية الإيطالية، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 4.06 ملايين، والوفيات 121738.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مليون جرعة لقاح لقاح كورونا فيروس كورونا إيطاليا

أخبار تهمك

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ يوم

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 23 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ حوالي 10 ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

فرنسا توزع 5.81 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

فرنسا: توزيع 6.2 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا

توزيع 27 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

ألمانيا: توزيع 13 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

إيطاليا: توزيع 11.5 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

إيطاليا تعلن توزيع 15.5 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

08:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي