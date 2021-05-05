مؤشرات تكشف: هل تطبق مصر حظر جزئي بسبب كورونا؟



وكشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حقيقة فرض حظر تجوال بمصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة.



وفي تصريحات تليفزيونية، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنه لا يوجد نية لفرض حظر تجوال تجوال خلال الفترة المقبلة واللجنة رأيها علمي فقط لا غير، مشيرًا إلى أن القيادات بالدولة المصرية تتابع كل ما هو جديد حول أزمة كورونا.



التعامل بالإجراءات الوقائية



فيما قالت تقارير إن قرار فرض حظر التجوال على أنحاء الجمهورية بسبب فيروس كورونا، يرجع إلى لجنة إدارة أزمة كورونا وفقا للوضع الوبائي، كما أن الأمور مستقرة ويتم التعامل مع كورونا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لا يتم الوصول إلى إجراءات معقدة.



الأوضاع تتطلب حظر جزئي



وعلى وتيرة معاكسة، قالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بكلية طب عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن أوضاع وظروف كورونا حاليا في مصر تستدعي تطبيق حظر جزئي، وذلك لأن هناك شريحة كبيرة من الناس غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.





انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أنباء عن إمكانية تطبيق حظر جزئي في مصر خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد.وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.لا نية لفرض الحظر