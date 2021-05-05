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أندية كثيرة ترغب بضم جيانلويجي دوناروما

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن مينو رايولا، وكيل أعمال جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، بأنه تلقى عروضًا بقيمة 10 ملايين يورو في الموسم الواحد لموكله.

ومن المقرر أن ينتهي عقد دوناروما مع ميلان نهاية الموسم الجاري، ويتقاضى اللاعب 6 ملايين يورو في الموسم، وقد قدم نادي ميلان عرضًا جديدًا له، يتضمن رفع راتبه السنوي إلى 8 ملايين يورو.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان لن يرفع قيمة عرضه للحارس، رغم حديث رايولا.

وتابعت الصحيفة، أن دوناروما يرغب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل، وهو ما ينافس عليه ميلان بقوة.

وأشارت الصحيفة، أنه في حجز الروسونيري مقعدًا مؤهلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فلن يقوم بزيادة عرضه للحارس الشاب.

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