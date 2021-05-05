محافظ كفر الشيخ يوضح أهمية منظومة الاشتراطات البنائية (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن منظومة الاشتراطات البنائية ستعمل على ضبط الخريطة العمرانية للدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس، وستتعامل من خلال المركز التكنولوجي المتواجد بكل محافظة وفقًا للقطاع الجغرافي الخاص به.



وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار مركز سيدى سالم كمركز تكنولوجي لهذه المنظومة، رغم أن عدد طلبات التصالح المتقدمة كبير، ولكن العدد التراكمي تم إدخاله على الأجهزة وأصبح الجهاز الاداري والفني قادر على استيعاب التقدم والطلبات، مشيرًا إلى أن المواطنين بدأوا في التعامل مع هذه المنظومة، والتي تهدف للحد بين مقدم الخدمة وطالبها، وتكون الإجراءات ميسرة ومعلنة وفقا للمدد والإجراءات ودفع الرسوم والتعامل يكون أسهر سهولة ويسر بدلا من التعامل الورقي القديم.



وتابع محافظ كفر الشيخ، أن المنظومة بدأت من 1 مايو من الشهر الجاري وستستمر حتى 1 يوليو لتجربة الأنظمة في مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، منوهًا بأنه اعتبارًا من 1 يوليو سيتم تعميم التجربة على مستوى الجمهورية بعد توحيد الإجراءات، موضحًا أنه في الوقت الحالي التشغيل تجريبي لاكتشاف أي عوائق أوعقبات بالمنظومة.