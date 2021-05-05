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بيراميدز يسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
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يسعى نادي بيراميدز في التعاقد مع نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرجاني ساسي.

وقد نفت إدارة نادي بيراميدز جميع الأنباء التي كشفت أن النادي دخل في مفاوضات مع ساسي، رغبة منها في عدم الدخول في أزمات مع جمهور الزمالك، حسب ما أوضحت تقارير صحفية.

ورصدت إدارة نادي بيراميدز 37 مليون جنيه في الموسم الواحد، من أجل إغراء ساسي للانضمام إلى صفوف السماوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

جدير بالذكر أن ساسي يحظى باهتمام عدد من الأندية الخليجية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها فريق الدحيل القطري.

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