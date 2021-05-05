تنظيف نهر النيل بأيدي طلاب جوالة جامعة حلوان (صور)

شارك طلاب جامعة حلوان، في فاعليات المهرجان الكشفي الواحد والأربعون والارشادي الثامن والعشرون.





وعقدت الفعاليات تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان، تحت ريادة أ. د حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان تستهدف دعم الطلاب وتوعيتهم بقضايا مجتمعهم تشجيعًا لمشاركين بفعالية في إيجاد حلول علمية لها، وكذا تطوير قدرات وإبداعات الطلاب وتنمية مهاراتهم.





وقام طلاب جوالة جامعة حلوان بأعمال لتنظيف نهر النيل باستخلاص البلاستيك والمخلفات من النهر لأعاده تدويرها واستخدامها في عدة صور مفيدة تصلح للاستخدام مرة أخرى بما ينفع المجتمع، وكذا لنشر ثقافة الحفاظ على نقطه الماء والحفاظ على البيئة والتي تعد من ضمن أهداف التنمية المستدامة.





وتمت أعمال التنظيف بمشاركة من طلاب وطالبات الجوالة بعدد ١٣ كلية من كليات جامعة حلوان، تم استكمال النشاط بحملة توعية ومسابقة بوستر بين الكليات، ضمن فاعليات المهرجان الكشفي الواحد والأربعون والإرشادي الثامن والعشرون وذلك بجمعية الكشافة البحرية بالجيزة مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



