وكيل "تعليم القليوبية" يناقش الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع قيادات المديرية لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ والتكميلية للصف الأول والثاني الثانوي والمهنية.





حضر الاجتماع، سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومحمد عبدالرشيد مدير العام للتعليم العام، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.





وناقش وكيل الوزارة أهم المشاكل التي تواجههم ومحاولة الوصول لحل سريع وفقا للإمكانات المتاحة، ووفق لتعليمات الوزارة.





وأكد محمود، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، والالتزام بالتطهير والتعقيم قبل بداية الامتحانات وبعدها، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، وضرورة توفر أجهزة لقياس درجة الحرارة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة.





وناقش وكيل الوزارة مجموعة من النقاط الهامة منها: جداول الامتحانات، زيادة عدد لجان الامتحانات والملاحظين والمراقبين، وتخفيض كثافة اللجان من الطلبة، وضرورة تواجد المتابعة الصحية يوميا لاتخاذ اللازم في حالة الضرورة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحديد أماكن التصحيح وتقليل كثافة الحجرات.



