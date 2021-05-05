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الداخلية تؤكد ما نشره الفجر بشأن إندلاع النيران في سيارة سوزوكي بشارع العشرين
الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:31 م
إيمان عبد العاطي
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أكدت وزارة الداخلية في بيان لها ما نشره الفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشأن اشتعال النيران في سيارة سوزوكي فان بشارع العشرين، بمنطقة فيصل.
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله إشتعال إحدى السيارات "فان" تستخدم كمقهى ثابت على جانب الطريق بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.
بالإنتقال والفحص تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي بدون مصابين، وأنه نشب بسبب ماس كهربائي بالسيارة المشار إليها، وتبين سلامة تراخيص السيارة، وتم ضبط مستأجر السيارة بغرض إستخدامها كمقهى متنقل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت نشرت الفجر خبرا تحت عنوان.. اندلاع النيران في سيارة سوزوكي بشارع فيصل " فيديو"
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله إشتعال إحدى السيارات "فان" تستخدم كمقهى ثابت على جانب الطريق بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.
بالإنتقال والفحص تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي بدون مصابين، وأنه نشب بسبب ماس كهربائي بالسيارة المشار إليها، وتبين سلامة تراخيص السيارة، وتم ضبط مستأجر السيارة بغرض إستخدامها كمقهى متنقل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت نشرت الفجر خبرا تحت عنوان.. اندلاع النيران في سيارة سوزوكي بشارع فيصل " فيديو"
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