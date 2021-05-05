وفاة محمد سرجانى المخرج بقناة ten

رحل عن صباح اليوم، مخرج برنامج "صباح الورد" محمد السرجاني، بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة بالكلى.



وكشف زكى القاضى، مدير تحرير برنامج "صباح الورد" بعض التفاصيل المتعلقة بوفاته، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:" علطول كانت الكلى تعباه لحد آخر كام أسبوع وبقى لازم يشوفلها حل وعمليات بأرقام كبيرة".



وتابع زكي القاضي قائلًا:"دخل المستشفى وعمل العمليات، لكن قضاء الله، ربنا يرحمك".