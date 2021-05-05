"مبادرة حكايتنا".. 6 مدارس فائزة بمسابقة وزارة السياحة والآثار

أطلقت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، مبادرة تحت عنوان " حكايتنا"، وذلك بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم.



وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، إن تلك المباردة تأتي ضمن برنامج الأجندة السنوية للإدارة، والتي تستهدف تنمية الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية.



وذلك من خلال تنفيذ عدد من الزيارات للمواقع السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة، وربط تلك الزيارات بالأحداث المحلية والعالمية والاكتشافات الأثرية الحديثة.



وأوضحت أن المرحلة الأولى لتلك المبادرة تعمل على إبراز ما تقوم به الدولة المصرية من جهد في قطاع السياحة والآثار والحفاظ على تراثها.



ودشنت الإدارة مسابقة لطلاب ٢٢ مدرسة لاختيار أفضل الفيديوهات والتسجيلات الصوتية التعريفية المصورة التي سجلها الطلاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية عن المومياوات الملكية التي تم نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.



وفازت ٦ مدارس في هذه المسابقة؛ وكانت الجائزة جولة تعريفية للطلاب الذين قاموا بعمل هذه التسجيلات داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وتوزيع شهادات تكريم لهم.