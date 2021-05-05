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بالزي الملكي.. طلاب المدارس في زيارة إلى الفسطاط ومعابد الكرنك والأقصر

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، إن الإدارة نظمت زيارة لعدد من طلبة مدارس محافظتي القاهرة والجيزة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وأخرى لطلاب محافظتي قنا والأقصر لمعابد الكرنك والأقصر.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت عنوان "حكايتنا"، وذلك بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم.

وتهدف الزيارات تزويد الطلاب بالمعلومات الوافية عن المومياوات الملكية منذ اكتشافها بالأقصر، والأماكن التي عرضت بها خلال السنوات الماضية، وحتى رحلتها الأخيرة إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى الصغير المشرف على منطقة آثار الكرنك، أنه خلال الرحلة، ارتدى عدد من الطلاب الملابس المستوحاة من الأزياء المصرية القديمة، وقاموا بحمل لافتات طُبع عليها صور وأسماء ملوك وملكات مصر القديمة الذين نقلت مومياواتهم بالموكب الملكي.

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