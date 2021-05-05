بعد تصدره للتريند..تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عماد محرم





تصدر الفنان عماد محرم اليوم مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل تريند"، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات السادس من أكتوبر.



ومن جانبه كشف سليم، نجل الفنان عماد محرم، فى تصريحات صحفية له عن تطورات حالته الصحية مُشيرًا إلى أنها أصبحت مستقرة، متوجهًا بالشكر لكل من سأل عليه، ومطالبًا جمهور والده بالدعاء له بالشفاء العاجل.



عماد محرم، تميز فى العديد من أدوار الشر، وكانت أشهر أفلامه "العفاريت"، "رحلة لذيذة، العفاريت، الباطنية، أقوى الرجال، وكالة البلح، على باب الوزير، اعترافات امرأة، مين فينا الحرامى".