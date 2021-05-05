Advertisements

السبت.. بدء الإجازة بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن إدارة المدن الجامعية بجامعة الأزهر قررت منح الطلاب والطالبات، المقيمين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر إجازة عيد الفطر بدءًا من يوم السبت القادم 8 من مايو الجاري.

وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن عودة الطلاب والطالبات سوف تكون يوم الجمعة الموافق 21 من مايو، لافتًا إلى أن صرف الوجبات الغذائية سوف يبدأ في 24 من مايو.

جدير بالذكر أن إدارة المدن الجامعية قررت الإخلاء من المدن الجامعية يوم السبت القادم، وآخر يوم لصرف الوجبات سيكون الأحد 9 من مايو، وسيتم استثمار هذه الفترة في إجراء عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع مباني المدن الجامعية في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة الازهر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ أقل من ساعة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 21 ساعة

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 16 ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ يوم

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

12:25 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي