السبت.. بدء الإجازة بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

أوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن إدارة المدن الجامعية بجامعة الأزهر قررت منح الطلاب والطالبات، المقيمين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر إجازة عيد الفطر بدءًا من يوم السبت القادم 8 من مايو الجاري.





وأضاف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن عودة الطلاب والطالبات سوف تكون يوم الجمعة الموافق 21 من مايو، لافتًا إلى أن صرف الوجبات الغذائية سوف يبدأ في 24 من مايو.



