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3.2 ملايين وفاة و154 مليون إصابة وبكورونا حول العالم

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، باقتراب الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 154.4 مليونا، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي أُعطيت حول العالم 1.19 مليار جرعة.

 

وتجاوز إجمالي الإصابات 154.367 مليوناً، في حين اقترب عدد المتعافين من 91 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3.228 ملايين.

 

وكانت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، أظهرت إعطاء نحو1.194 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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