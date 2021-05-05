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الدولار يواصل مكاسبه وسط احتمالات رفع الفائدة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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حاول الدولار مواصلة مكاسبه اليوم وسط حديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية وموجة بيع لأسهم التكنولوجيا قوضا الإقبال على المخاطرة، وفقا لـ"رويترز".

وضغط انتعاش الدولار أمس على اليورو الذي تراجع إلى 1.2021 دولار ويهدد بكسر نطاق دعم مهم بين 1.1995 و1.2000 دولار.

ومقابل سلة من العملات، لم يطرأ تغير يذكر على الدولار قرب 91.21، لكنه بعيد عن أقل مستوى في شهرين الذي سجله مؤخرا عند 90.422. ويحتاج الدولار لتخطي مستوى مقاومة عند 91.425 ليواصل انتعاشه.
وجاءت الانتعاشة بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة لمنع الاقتصاد من نمو تضخمي.

ولاحقا، هونت يلين من شأن التصريحات، غير أن أبسط إشارة لتشديد السياسة النقدية يؤثر بشده على الأسواق التي أضحت تعتمد كثيرا على التحفيز النقدي.

وبدا التأثير واضحا على أسهم شركات التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تكبدت خسائر فادحة خلال الليل، ليهبط المؤشر ناسداك 1.88 في المائة.

وكانت التعاملات محدودة في آسيا بسبب عطلة في اليابان والصين، لكن الدولار النيوزيلندي ارتفع إلى 0.7170 دولار أمريكي بعدما جاءت بيانات الوظائف بالاد أقوى من التوقعات.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 109.31 ين.

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