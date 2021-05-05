تفريغ كاميرات المراقبة حول محيط العثور على رضيع بالخليفة

طالبت نيابة المقطم والخليفة الجزئية اليوم الأربعاء، بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقي أعلى كوبري التونسي بدائرة قسم شرطة الخليفة، لتحديد ضبط المتهمين، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.





البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ من أحد المواطنين بدائرة القسم يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة ملقي أعلى كوبري التونسي؛ وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة وحالته الصحية مستقرة؛ وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم بإلقاء الطفل.



