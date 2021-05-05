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الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا البلاد تتعرض لموجة شديد الحرارة تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية تؤثر على القاهرة والوجه البحري، مع امتداد منخفض السودان الذي يجلب رياح جنوبية شرقية تعمل على رفع درجات الحرارة بما يؤثر على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة العظمي تتجاوز 40 درجة على القاهرة والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما المحافظات المطلة على البحر المتوسط والبحر الاحمر فالكتلة الهوائية حار بالنسبة لهذا التوقيت من العام، ودرجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 30-32 درجة.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، لافتًا إلى أن هناك نشاط محدود جدًا للرياح على فترات متفرقة من المناطق المكشوفة بالوجه البحري والقاهرة تمتد غدًا لجنوب البلاد وجنوب سيناء، ولكنها غير مثيرة للأتربة وإنما تعمل على ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

وأوضح، أنه اعتبارًا من غدًا نشهد انكسار للموجه الحارة ولمدة يومين لتعاود درجات الحرارة ارتفاعها مره أخرة يوم السبت، مناشدًا المواطنين بتجنب التعرض المباشر للشمس خاصة وقت الظهيرة، ووضع غطاء للرأس حال وجود ضرورة للتواجد تحت أشعة الشمس، مع تناول السوائل بكثرة وخاصة المياه خلال ساعات الإفطار.

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