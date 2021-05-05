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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 369 ألف جنيه من أموال الدعم

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1364 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (6،49 طن "دواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4،47 طن "زيت طعام أرز أبيض") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع سلع غذائية) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (288012 قطعة "حلوى جافة" بدون مستندات، مجهولة المصدر) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع بإنتاج الجلوي الجافة) بمحافظة الغربية.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة سوهاج) لحيازته (1،5 طن "دقيق بلدي مدعم").. قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء، وضبط (مالك بدال تمويني– بمحافظة الجيزة) لحيازته (1،6 طن "سكر تمويني" – 340 عبوة "زيت تمويني") مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية، وعدم صرفها للمواطنين بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على (369183 جنيه من أموال الدعم) من خلال التلاعب واختراق منظومة صرف الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية دون إنتاجها فعليًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم ببيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط (3،2 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (2 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، قدرت بقيمة مالية بلغت (7000 جنيه)، بحوزة (مالك لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2030 "وحدة ألعاب نارية" محظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع لتجارة الخردوات) بمحافظة الإسكندرية.

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