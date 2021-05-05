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250 مليون جنيه.. كل ما تريد معرفته عن تطوير عواصم المحافظات

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا، بتكلفة 250 مليون جنيه.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع تطوير عواصم المحافظات:

١. يعد مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يأتي ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا.

٢. يستهدف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى 26 محافظة.

٣. وجرى معاينة الأراضي التي سيقام بها المشروع وعددها 250 موقعا، بواقع أكثر من 10 آلاف فدان.

٤. هناك 23 محافظة ستكون لها أولوية ثانية، وأخرى سيتم البدء فيها سريعا.

٥. المشروعات التي يجرى إنشاؤها في المحافظات ستكون على غرار الأسمرات وبشائر الخير، بحيث سيتضمن كل الخدمات والمرافق التي يحتاجها المواطن، وخلق فرص عمل وفرص استثمارية، وخلخلة التكتل السكاني الكبير لنقل المواطنين في مناطق متطورة عمرانية.

٦. ويعد صندوق تطوير العشوائيات، هو المسؤول عن تنفيذ مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات، لإقامة مشروعات سكنية.

٧. سيتم توفير 500 ألف وحدة سكنية خلال سنة من بداية العمل، وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

٨. بنهاية 2021 سيتم الانتهاء من كثير من المشروعات على أرض الواقع.

٩. وفي نهاية 2022 سيتم الانتهاء من تحقيق المستهدف من المشروع. 

وكان المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أكد أنه سيتم تغيير اسم الصندوق من أجل تطوير عواصم المحافظات بعد الانتهاء من تطوير العشوائيات بتكلفة 250 مليار جنيه، وجار العمل في 33 مشروع حاليا.

وأضاف صديق، أنّه بحلول شهر يونيو المقبل ستكون جميع المشروعات الخاصة بالسكن غير الآمن منتهية عدا مثلث ماسبيرو، الذي مازال تحت الإنشاء ومقررا له أن ينتهي في ديسمبر 2021 هذا العام، في ظل دفع قيم إيجارية لمدة 3 سنوات مقدمة للأشخاص المتضررين من هدم المباني.

ولفت إلى أنّ الدولة تحاول تبسيط الأمور على المواطنين وتوفير حقوقهم، فالدولة لن تستفيد بحرمان الأشخاص من حقوقهم، موضحا أنّ المنطقة المملوكة لشركات في مثلث ماسبيرو تخضع لرؤية أصحاب هذه الشركات، وسيتم الانتهاء من معظم المباني السكنية في يناير المقبل.

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