بعد عرضها بالاختيار.. 6 أسرار عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد



شهدت أحدث حلقات مسلسل الاختيار تجسيد واقعة محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، ضمن العمليات الإرهابية التي نفذها الجناح المسلح لجماعة الإخوان بعد فض رابعة والنهضة.



وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.



ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن واقعة محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزبز:



- منفذ الحادث هو نبيل إبراهيم الدسوقي حيث فخخ سيارة وفجرها خلال عبور موكب النائب العام المساعد، وذلك عام 2016.



- العملية الإرهابية كانت تحت قيادة القيادى الإخوانى الهارب "على على السماحى" وهو الذى عرفه على القيادى الإخوانى أحمد عاطف عمار، مسؤول العمليات المركزية، وكلفه الإرهابيان بتنفيذ محاولة اغتيال النائب العام المساعد، بالاشتراك مع الإرهابى عمر خالد عبد الرحمن وقاما الاثنان برصد تحركات المستشار زكريا.



- السيارة المستخدمة فى الحادث كان أحد الأشخاص قد تركها أمام فيلا قريبة من فيلا النائب العام المساعد قبلها بيوم واحد وعندما طالبته حراسة الفيلا بإبعادها عن المكان ادَّعى أنها معطلة وطلب منه أن يتركها حتى يعود مرة أخرى لإصلاحها، وساعد هدوء المكان وترك السيارة أمام الفيلا القريبة من محيط مسكن النائب العام المساعد فى أن يكون الأمر طبيعيًّا.



- السيارة المفخخة التى كانت تستهدف اغتيال النائب العام المستشار زكريا عبدالعزيز بالقرب من محل إقامته بالقاهرة الجديدة، تحمل لوحات رقم ث ى ط 276 ماركة دايو نوبيرا، وبالكشف الفنى على الرقم تبين أن اللوحات المعدنية مبلغ بسرقتها من سيارة بمصر الجديدة، وأن رقم الشاسيه الخاص بالسيارة المنفجرة خاص بسيارة أخرى ماركة فيات بكفر الشيخ، وأن رقم الموتور خاص بسيارة أخرى بطنطا، وأن الهدف من ذلك هو تضليل أجهزة الأمن عن مرتكب الجريمة.



- سيارة النائب العام المساعد كانت مصفّحة، وهو ما منع وصول شظايا السيارة المفخخة لداخلها، بينما أصابت شظية واحدة الجزء العلوي من السيارة من اتجاه المقعد الخلفي.

- أثناء التنفيذ كان يقوم بتصوير العملية من خلال كاميرا صغيرة كانت بحوزته، وبعد تنفيذ العملية قام برفع محتوى التصوير على الحساب الشخصى للقيادى الإخوانى أحمد عاطف، مسؤول العمليات المركزية، وتم بعد ذلك نشرها تحت مسمى "حركة حسم".



- تمكن قطاع الأمن الوطني، من تحديد القائمين على محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وهو الإرهابي الإخواني نبيل إبراهيم الدسوقي محمد، حيث اعترف بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم، كما اعترف برصد منزل النائب العام المساعد بمنطقة التجمع، وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور موكبه.

