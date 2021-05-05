كولومبيا تعلن قرصنة الموقع الإلكتروني للجيش

حجبت مجموعة قرصنة إلكترونية تطلق على نفسها اسم "Anonymous Colombia"، موقع القوات المسلحة الكولومبية على الإنترنت، احتجاجا على العنف ضد المحتجين على الإصلاحات الضريبية.

ونشرت المجموعة، بيانًا على "تويتر"، قالت فيه: "أنونيموس كولومبيا تغلق الموقع الرسمي للجيش الوطني الكولومبي، رافضة عمليات القتل والمضايقات التي ارتكبت خلال الاحتجاجات الوطنية ضد الإصلاح الضريبي لحكومة (الرئيس) إيفان دوكي".

وتظهر كلمة "خطأ" عند محاولة فتح الموقع الإلكتروني للجيش الكولومبي، كذلك اختفى الموقع من محرك البحث "جوجل".

وتشهد كولومبيا، مظاهرات مستمرة ضد الزيادات الضريبية، على الرغم من إعلان الرئيس إيفان دوكي تراجعه عن هذه الإجراءات.

وقتل 18 شخصًا خلال اأسبوع من الاحتجاجات في كولوميبا، بينهم ضابط شرطة.