مصرع طفلة سقطت عليها عربة كاروامام منزلها في الدقهلية



تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة نجوى عبدالهادى محمد 7 سنوات، ومقيمة طرف اسرتها بقرية " كفر الأطرش " دائرة المركز

جثة هامدة إدعاء حادث عارض.



بانتقال الضباط وبالفحص وسؤال والـدتها المدعوة زينب عبدالله السعيد سلامة 37 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، قررت بأنه حال لهو كريمتها أسفل عربة كارو خاصتهم امام المنزل سقطت العربة عليها، مما أدى إلى حدوث اصابتها التى أودت بحياتها.



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالمخ أدى الى توقف بعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ٧٤٦٠ ٢٠٢١ جنع مركز شربين، وجارى العرض على النيابة العامة.

لقيت طفلة مصرعها بعد أن سقطت عليها عربة كارو أثناء لهوها أمام المنزل، بقرية كفر الأطرش بمركز شربين فى محافظة الدقهلية.