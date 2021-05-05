ليلى علوي: هذا ما فعلته كورونا في الجميع



حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة على إيناس سلامة الشواف، في برنامجها "لأول مرة"، على راديو إينرجي 92.1.



وقالت علوي إنها من الشخصيات التي لا تضع خطط طويلة المدى لحياتها أو أعمالها، قائلة: "اضع خطط للعيش في حالة سلام، فترة كورونا تعلمت الكثير من الأمور".



وكشفت عن شعورها في أول كل أمر يمر بها، قائلة: "أول يوم تصوير بكون في حالة قلق، أول يوم في السنة بدعي كتير، أول يوم في أي حاجة بعيشها بحبها ".

وأكدت علوي أن الأنطباعات الأولى لا تدوم كثيراً ولكنها تتغير بالخبرة والتعامل الطويل، وتابعت: "أنا شخصية أضع حسن النية دائماً للآخرين وامتلك قدرة على التسامح مع الآخرين".



وقالت علوي: "لا أحد ينتظر النهاية في الحياة، لا يمكن أن نبدأ اي علاقة وننتظر النهاية فيها، الوقت هو الذي يكشف كافة الأمور، أنا شخص أجد أن الحب الأخير هو الحب الأول".



وعن ماحدث لها خلال فترة كورونا، قالت: "كورونا جعلت الجميع يشكر ربنا على النعم التي كنا نعقتد أن نعم طبيعية، أبرزها الصحة".



وعن اعمالها الفنية، قالت: "حين أذهب لأي تصوير في برنامج أشعر إنها أول مرة أقوم بالتصوير، أتذكر أول مشهد ليا كان مع القدير محمود مرسي".



وتابعت: "أول ثلاث أعمال متتالية قدمتها في بداية مشواري هي من قدمتني للجمهور وكانت فرص مهمة وكانوا بشارة الخير في حياتي".