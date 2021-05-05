جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل انطلاق فعاليات الجولة ال35 والمقرر لها السبت المقبل الثامن من مايو الجاري.





واصل كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس تربعه على عرش صدارة الهدافين برصيد 27 هدف بعد تألقه وتسجيله هدفين في فوز فريقه على أودينيزي بهدفين لهدف.





واستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان مطاردته للنجم البرتغالي برصيد 21 هدف رغم غيابه عن التسجيل في حسم فريقه للقب الدوري الايطالي بعد فوزهم على كروتوني بثنائية نظيفة.





وجاء تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو في المركز الثالث برصيد 19 هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:





1- كريستيانو رونالدو.. 27 هدف.

2- روميلو لوكاكو .. 21 هدف.

3- سيمون نوانكو .. 19 هدف

4- لويس مورييل .. 19 هدف

5- ايموبيلي.. 19 هدف.

6 – دوشان فلاهوفيتش.. 19 هدف.

7- لورنزو إنسيني .. 17 هدف

8- زلاتان إبراهيموفيتش.. 15 هدف.

9- لاوتارو مارتينيز .. 15 هدف

10- جواو بيديو غلفاو .. 15 هدف