قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الوزراء، عدة قرارات جديدة، وأبرزها تنفيذ عدد من مشروعات السيسي





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء:





الموافقة على إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير:





أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.





ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.





الموافقة على إعادة تخصيص أرض لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة:





كمًا أعلن رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.





الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة:





وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991.





الموافقة على تعبية بعض المستشفيات:





كما وافق رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان مع بدء العام المالي المقبل، وذلك بما يسهم في سرعة إجراء عمليات التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ربطها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





تنفيذ عدد من مشروعات السيسي:



