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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 5-5-2021

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 5 مايو 2021.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 5-5-2021

أسمنت النصر يسجل 855 جنيهًا.

لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 855 جنيهًا.

أسمنت سيناء يسجل 788 جنيهًا.

أسمنت السويس يسجل 880 جنيهًا.

أسمنت حلوان يسجل 885 جنيهًا.

أسمنت مصر بني سويف يسجل 880 جنيهًا.

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