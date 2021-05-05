بالصور.. جهود أمنية لكشف غموض تكسير السيارات وسرقتها ببنها

تكثف مديرية أمن القليوبية من جهودها، لكشف غموض سرقة محتويات السيارات في شوارع مدينة بنها في عز الظهر، حيث تعرضت بعض السيارات للتكسير والتحطيم والتلفيات للفتح والسرقة ، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين، بتعرض سياراتهم للفتح عنوة وسرقة أي متعلقات بها.





وكان أخر البلاغات من اللواء حسن الطحلاوي، ضابط شرطة بالمعاش، قال في بلاغه إن سيارته جرى سرقة متعلقات منها أثناء وقوفها في الشارع في عز الظهر بشارع فريد ندا، موضحا أن اللصوص كسروا الزجاج وسرقوا اللاب توب.





وأكد اللواء حسن الطحلاوي، أنه حرر محضرا بالواقعة حمل رقم 1747 لسنة 2021، بالإضافة إلى محاضر أخرى جرى تحريرها في نفس اليوم الذي ذهبت فيه لتحرير محضر، حيث جرى تحرير 5 محاضر.





جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتكثف الجهود لضبط الجناة.



