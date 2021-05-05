الزمالك يجهز فرجاني ساسي لمواجهة الأهلي في القمة

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لتجهيز فرجاني ساسي لاعب وسط الأبيض لمواجهة الأهلي المقبلة بالدوري المصري.





جاهزية فرجاني ساسي لمواجهة الأهلي

وقرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عدم الدفع بفرجاني ساسي فى خط الوسط أمام سموحة السكندري.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي يرغب في منح فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وقت للراحة فى ظل تلاحم وضغط المباريات.





وأتم المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أقدم على تلك الخطوة لتوفير مجهود فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للقاء الأهلي.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء يوم 10 مايو المقبل.