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القليوبية تسجل 65 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفيات

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق البيان الإحصائي لمديرية الصحة بالقليوبية.

وبحسب البيان فإن مركز بنها سجل 24 حالة، ثم مركز الخانكة 12 حالة، ثم مركز طوخ 11 حالة، ثم مدينة قها 4 حالات، ثم مركز القناطر 3 حالات، ثم مركز كفر شكر وحي شرق شبرا الخيمة حالتين لكل منهما، وحالة بشبين القناطر، وصفر إصابات بمركز قليوب ومدينة العبور، بينما سجلت المحافظة 7 حالات من خارج القليوبية.

كما سجلت المحافظة وفق مديرية الصحة بالمحافظة 6 حالات وفاة في 4 مستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بإجمالي وفيات منذ بداية الجائحة وحتى الأن 1373.

وبحسب بيانات مديرية الصحة القليوبية، أن الوفيات ال6 الأخيرة جاءت كالتالي: حالتين ببنها التعليمي، وحالتين بكفر شكر المركزي، وحالة بكلا من حميات بنها، وقليوب التخصصي، وتبين أن المتوفين 4 سيدات ورجلين تراوحت أعمارهم ما بين 60 عاما إلى 73 عاما.

وتشهد محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا حيث شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا.

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