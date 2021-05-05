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"القومي الاتصالات" يمنح شركة "بي تي" ترخيص لتقديم خدمات الربط على شبكاتهم

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنح شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت - ترخيص لتقديم خدمات الربط ونقل المعلومات للمؤسسات والشركات على شبكاتهم الدولية، وبموجب هذا الترخيص تستطيع الشركة توفير خدمات الربط ونقل البيانات بين الشركات والمؤسسات العاملة في مصر وفروعهم في الخارج مثل البنوك والشركات العالمية والشركات المصرية التي لها أفرع بالخارج وذلك وفقا لأعلى المعايير الدولية المطبقة، كما توفر هذه الرخصة إمكانية التعاقد والتحاسب مباشرة مع شركة بي تي دون الحاجة لإتمام التعاقد والدفع في الخارج مما يتيح مرونة للعملاء ويسهل إجراءات حصول العملاء داخل مصر على الخدمة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وتعد شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات بي تي الإنجليزية B.T وهي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم.

صرح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن تقدم شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت – للحصول على الترخيص يعد دليل على ما يتمتع به سوق الاتصالات المصري من عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية وما يشهده السوق من نمو وتطور مستمر وهو ما يعكس نظرة المستثمرين الأجانب للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير البيئية الاستثمارية الجاذبة.

قام بتوقيع الترخيص المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس خالد محمد أبو سلامة مدير شركة بي تي للاتصالات – ايجيبت.


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