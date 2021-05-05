مكاسب وتنشيط الحركة.. عودة السياحة الروسية إلى مصر

استقبال أولى رحلات الطيران الروسي



استقبل مطار القاهرة الدولي، أولى رحلات الطيران المباشرة القادمة من مدينة سان بطرسبرج الروسية، في أول تشغيل لهذا الخط منذ استئناف العاصمة موسكو رحلاتها الجوية المباشرة إلى القاهرة فى عام 2018.



اتفاق مصري روسي



واتفق الرئيسان المصرى عبدالفتاح السيسي والروسى فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، نهاية أبريل، حيث بدأت 6 شركات روسية تشغل رحلات جوية لمطار القاهرة.



استعدادات مصر



واستعدت مصر، بمراجعة نحو ١٣٤ فندقا بجنوب سيناء للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحتزازية والصحية المنصوص عليها، وستتجه اللجان التفتيشية لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الفنادق والمنشآت السياحية بها.



وكان محمد منار وزير الطيران المدني، أوضح أن "الجانب الروسي قام بعمليات تفتيش أكثر من مرة وتأكد أن مصر آمنة ويستطيع السياح الروس القدوم لبلادنا في شرم الشيخ والغردقة ويستمتعون بالجو الجميل والمناظر الخلابة"، لافتا إلى أن 9 مطارات في مصر حصلت على شهادة الاعتماد الصحي والأمني.



وانتعشت السياحة المصرية، جراء الاتفاق الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتن، على استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.



وقالت الرئاسة المصرية، إن السيسي وبوتن اتفقا على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك مطارا الغردقة وشرم الشيخ، مؤكدة أن الاتفاق على عودة الرحلات الجوية جاء بعد التعاون الناجح بين الجانبين في هذا الإطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين.

انتعش القطاع السياحي، بمجرد قرار استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، وزادت المكاسب المادية، عقب نقل صورة إيجابية عن الإجراءات الاحتزازية والصحية المنصوص عليها.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قرار استئناف السياحة الروسية إلى مصر.