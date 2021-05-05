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استشاري رعاية يُحذر المواطنين: أعراض كورونا ليست تنفسية فقط (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور سامي الأجهوري، استشاري رعاية مركزة، إن هناك أخطاء متزايدة خلال الفترة الماضية تسببت في زيادة أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا في مصر.

وأضاف "الأجهوري"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أنه حتى وان كان المستشفيات ممتلئة بالمصابين لكن لا توجد حالات إصابة عنيفة كثيرة مثل الموجات السابقة، وإنما هناك إصابات كثيرة بأعراض متوسطة وخفيفة، مما يدفعهم للحركة بسهولة بما يساهم في انتشار الفيروس، معقبًا: "الفيروس لا يتحرك إلا بحركة البشر، وتقليل انتشاره يكون بالحد من حركة البشر".

وناشد المواطنين بالتحكم في تحركاتهم خلال الفترة المتبقية من رمضان وخلال عيد الفطر للحد من انتشار الفيروس، منوهًا بأن بعض المصابين بكورونا يزعموا أنهم مصابين بدور برد لرغبتهم في قضاء حوائجهم والجلوس مع أقاربهم، ثم ينقل المرض بسهولة للمحيطين به، مشيرًا إلى أن أعراض كورونا ليست تنفسية فقط، فـ 30% من الأعراض تنفسية، وهناك أعراض جهاز هضمي، وتكسير في الجسم، وفقدان حاستي الشم والتذوق، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتقليل لمس الأشياء المحيطة وتطهير الأيدي باستمرار وحال ظهور أي أعراض لشخص داخل الأسرة يتم عزل جميع أفراد الأسرة لاحتواء المرض.

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