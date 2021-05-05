Advertisements

7 حالات إصابة بكورونا جميعها خارجية بالصين

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، مقابل 17 حالة سجلتها أمس الثلاثاء.

 

وفي بيان للجنة الوطنية للصحة بالصين، أكدت فيه أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى عشر حالات من 20 حالة قبلها بيوم.

 

وقالت اللجنة الصينية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني بلغ 90721 ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا فيروس كورونا الصين

أخبار تهمك

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ يوم

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ 41 دقيقة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يجهز فرجاني ساسي لمواجهة الأهلي في القمة

منذ 42 دقيقة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الصين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

10 إصابات جديدة بكورونا في الصين

تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الصين

أرقام مخيفة لإجمالي إصابات وباء كورونا حول العالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

12:25 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي