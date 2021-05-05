7 حالات إصابة بكورونا جميعها خارجية بالصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، مقابل 17 حالة سجلتها أمس الثلاثاء.

وفي بيان للجنة الوطنية للصحة بالصين، أكدت فيه أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى عشر حالات من 20 حالة قبلها بيوم.

وقالت اللجنة الصينية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني بلغ 90721 ، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.