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الليلة..آيتن عامر ضيفة برنامج نجوم رمضان أقرب لك مع إنجي علي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية إنجي علي الليلة فى برنامج نجوم رمضان أقرب لك على محطه وراديو نجوم FM 100.6 الساعه العاشرة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر الفنانة آيتن عامر، للحديث عن مشاركتها في دراما رمضان هذا العام، وعن كواليس تصوير مسلسلي "وكل ما نفترق"، و"كوفيد 25"، وعن رد فعل الجمهور معاها بعد نجاح أدورها هذا العام. 

وتقدم آيتن عامر في مسلسل "كل ما نفترق" شخصية "حنين مخلوف"، والمسلسل من تأليف احمد وائل ومن إخراج كريم العدل. 

كما تقدم في مسلسل كوفيد 25 شخصية نهال، والمسلسل  بطولة يوسف الشريف آيتن عامر تأليف أنجى علاء ومن أخراج أحمد نادر جلال كما تقدم مسلسل أذاعي يومياً فى رمضان مسلسل أحنا بتوع الأوزوريس مع الفنان أكرم حسني. 

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