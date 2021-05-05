الليلة..آيتن عامر ضيفة برنامج نجوم رمضان أقرب لك مع إنجي علي

"وكل ما نفترق"، و"كوفيد 25"، وعن رد فعل الجمهور معاها بعد نجاح أدورها هذا العام.





كما تقدم في مسلسل كوفيد 25 شخصية نهال، والمسلسل بطولة يوسف الشريف آيتن عامر تأليف أنجى علاء ومن أخراج أحمد نادر جلال كما تقدم مسلسل أذاعي يومياً فى رمضان مسلسل أحنا بتوع الأوزوريس مع الفنان أكرم حسني.

وتقدم آيتن عامر في مسلسل "كل ما نفترق" شخصية "حنين مخلوف"، والمسلسل من تأليف احمد وائل ومن إخراج كريم العدل.