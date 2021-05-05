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وزيرة الصحة: توريد 1.7 مليون جرعة لقاح كورونا الأسبوع المقبل ومثلها آخر الشهر

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الموقف الحالي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق باللقاحات الواردة من "كوفاكس" فإنه سيتم توريد 1.7 مليون جرعة في خلال الأسبوع القادم يلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجاري، إلى جانب لقاح "سينو فارم"، فإنه من المنتظر توريد مليون جرعة على شحنتين خلال الشهر الجاري أيضاَ، هذا فضلًا عن لقاح "سينوفاك"، الذى سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع، والمقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك مع بدء توريد ألف و400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
 
وأشارت الوزيرة إلى جهود الدولة في التوسع في أماكن توفير اللقاح للمواطنين، وذلك من خلال إقامة مركز تقديم اللقاحات الموسع بأرض المعارض بالقاهرة، منوهة كذلك إلى اعداد من تلقوا اللقاح من المواطنين المصريين العاملين بمختلف القطاعات في عدد من المحافظات، ومن بينهم العاملون في القطاع السياحي.
 

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