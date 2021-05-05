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وزيرة الصحة تكشف الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة بمحافظة جنوب سيناء

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة استعدادًا لعودة السياحة في محافظة جنوب سيناء، جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمنافذ الحجر الصحي في كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ، إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتأكد من كفايتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ، ومنها عدم دخول أي شخص الا بتحليل "PCR"، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم اجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجة خلال 12 ساعة، وفى حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح، مشيرة إلى أن عدد المسحات التي تم اجراؤها عند الوصول بلغت  32764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي تم اجراؤها عند السفر 93066 مسحة.
 
كما أشارت الوزيرة إلى ما يتم في إطار مراجعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من اتباعها داخل المنشآت السياحية، هذا إلى جانب استمرار اعمال التطهير لجميع الفنادق التي تم تشغيلها، وتدريب العاملين بها علي تلك الاعمال لمجابهة فيروس كورونا، وذلك منذ من شهر يونيو 2020، وكذا استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة، مؤكدة في هذا الصدد جاهزية العيادات الطبية والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدريب الأطباء علي كيفية التعامل مع حالات الاشتباه أو المؤكد اصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.
 

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