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المكسيك تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حادث القطار المعلق

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:43 م
حادث القطار
حادث القطار
وكالات
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أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، الحداد الوطني لمدة 3 أيام، بعد المأساة التي وقعت ليلة الاثنين في مترو الأنفاق بالعاصمة، والتي أودت بحياة 24 شخصا وخلفت أكثر من 70 جريحا.

 

وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد (DOF): "يتم إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام.. تم الاتفاق على إنزال العلم الوطني إلى نصف الصارية، في 4 و6 مايو 2021".

 

وأضاف: "في مواجهة المأساة المذكورة أعلاه، تعرب الحكومة الاتحادية عن تضامنها وألمها العميق تجاه المتوفين والمصابين وعائلاتهم".

 

وشدد على محاسبة المسؤولين عن انهيار الجسر الذي سقط منه قطار المترو، وأن التحقيق يجب أن يتم بسرعة ولا ينبغي إخفاء أي شيء عن المواطنين، مشددا على أنه  "ليست هناك حصانة لأي شخص".

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