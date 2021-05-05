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قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة
الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:46 م
مارينا بشارة
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أعلنت شركة المترو عن تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60 كمس بدلا من 80 كمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.
ويشهد طقس اليوم، الأربعاء، ذروة الموجة الحارة، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.
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