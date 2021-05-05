Advertisements

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت شركة المترو عن تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60 كمس بدلا من 80 كمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

ويشهد طقس اليوم، الأربعاء، ذروة الموجة الحارة،  ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المترو الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ يوم

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يجهز فرجاني ساسي لمواجهة الأهلي في القمة

منذ 43 دقيقة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ ساعة و نصف

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

12:25 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي