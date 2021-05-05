Advertisements

بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

وفي حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

وتتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من المحافظ.

فيما يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني
بالصور.. "التعليم" تعلن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التعليم

أخبار تهمك

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ يوم

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 18 ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بتجديد عقد نجمه

منذ ساعة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

منذ ساعة الا ربع

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

منذ ساعتين و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:11 م

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء

قرار عاجل من "المترو" بسبب ارتفاع درجات الحرارة

01:46 م

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

03:06 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

حقيقة تعرض ميناء الإسكندرية للتلوث.. وزارة البيئة ترد

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي