الشهيد الـ508.. "الأطباء" تنعى استشاري تخدير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عرفه أحمد دسوقي دسوقي لبنة، استشاري تخدير بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور عرفه أحمد دسوقي دسوقي لبنة، الطبيب رقم الــ(508)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



