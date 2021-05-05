مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق للمباراة المرتقبة أمام سموحة .

ويستضيف الزمالك نظيره سموحة في مباراة الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي مساء غد الخميس علي أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبداء الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي :

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" ـ محمود عبد الرازق "شيكابالا ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري .

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ 41 نقطة ، بينما يأتي فريق سموحة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز.



