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مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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 استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق للمباراة المرتقبة أمام سموحة .

ويستضيف الزمالك نظيره سموحة في مباراة الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي مساء غد الخميس علي أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبداء الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي :

في حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" ـ محمود عبد الرازق "شيكابالا ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري .

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ 41 نقطة ، بينما يأتي فريق سموحة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز.


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