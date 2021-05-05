مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة في الدوري
ويستضيف
الزمالك نظيره سموحة في مباراة الجولة الـ20 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي
مساء غد الخميس علي أرضية ملعب القاهرة الدولي.
ومن
المتوقع أن يبداء الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي :
في
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط
الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.
خط
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.
أمامهما:
أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" ـ محمود عبد الرازق "شيكابالا
".
خط
الهجوم: سيف الدين الجزيري .
ويحتل
الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ 41 نقطة ، بينما يأتي فريق
سموحة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.
ومن
المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 المالكة لحقوق بث بطولة الدوري
المصري الممتاز.