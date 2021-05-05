صراع اللقب.. موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الليجا

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره إشبيلية، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.