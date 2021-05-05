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الشهيد الـ510.. "الأطباء" تنعى أستاذ ورئيس قسم الباثولوجي بكلية طب عين شمس
الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:07 م
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور ناصر صادق رزق، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجي بكلية طب عين شمس، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.
وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".
وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور ناصر صادق رزق، الطبيب رقم الــ(510)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.
وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.
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