الشهيد الـ510.. "الأطباء" تنعى أستاذ ورئيس قسم الباثولوجي بكلية طب عين شمس

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور ناصر صادق رزق، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجي بكلية طب عين شمس، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور ناصر صادق رزق، الطبيب رقم الــ(510)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



