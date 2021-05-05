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"صحة الدقهلية" تحتفل باليوم العالمي لنظافة اليدين (صور)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نظمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية اليوم الأربعاء احتفالية باليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار (ثواني تنقذ حياتكم - نظفوا أيديكم) وذلك بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وافتتح الحفل بكلمة القاها مكي مرحبا بالحضور ثم تحدث عن أهمية غسيل الأيدي بالصابون باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من العدوى ومكافحة الأمراض حيث تعتبر نظافة اليدين من أكثر الإجراءات فعالية للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

ودعا مكي جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية لرفع الوعي لدي الجميع لتعزيز الالتزام بنظافة الأيدي.

جاء ذلك عقب ذلك تم عرض فيديو تقديمي عن أهمية غسيل الايدي واهميته في منع انتشار فيروس الكورونا والتقنية الصحيحة لغسيل الايدي في خمس خطوات وتم شرح محاضرة عن استراتيجيات تعزيز الالتزام بنظافة الايدي بالمنشآت العالمية.

وفي اختتام الحفل قدمت إدارة مكافحة العدوى درعا لوكيل الوزارة تعبيرا عن الشكر والتقدير لمجهوداته المخلصة خاصة خلال جائحة كورونا ودعمه المستمر لتطوير منظومه الصحة بالمحافظة من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة الدقهلية.
"صحة الدقهلية" تحتفل باليوم العالمي لنظافة اليدين (صور)
"صحة الدقهلية" تحتفل باليوم العالمي لنظافة اليدين (صور)
"صحة الدقهلية" تحتفل باليوم العالمي لنظافة اليدين (صور)
"صحة الدقهلية" تحتفل باليوم العالمي لنظافة اليدين (صور)
"صحة الدقهلية" تحتفل باليوم العالمي لنظافة اليدين (صور)
"صحة الدقهلية" تحتفل باليوم العالمي لنظافة اليدين (صور)

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