تقرير دولي: 20 مليون شخص واجهوا أزمات غذاء في 2020

أفاد تقرير دولي بأن 20 مليون شخص واجهوا أزمات غذاء في 2020، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وفي سياق آخر، أفادت صحيفة "الصباح" العراقية، نقلًا عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن قرابة 3 ملايين عراقي معرضون لأزمة في استهلاك الغذاء.

ونقلت الصحيفة، عن ممثل البرنامج العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج، قوله: "وفقاً لنظام مراقبة الجوع في برنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 3 ملايين شخص في العراق يعانون من كفاية استهلاك الغذاء، ما يشمل 731 ألف نازح يعانون غياب الأمن الغذائي".

وذكر ممثل البرنامج العالمي في العراق، أنَّ تأثيرات سلبية طالت شرائح كبيرة من العراقيين جراء أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط في السنة الماضية.